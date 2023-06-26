Российские ученые похвалились работающим на водке космическим двигателем

Опубликовано: 26.06.2023 16:34 , Обновлено: 26.06.2023

Омские ученые похвалились, что создали двигатели для небольших космических аппаратов, которые работают на смеси спирта и воды (фактически водке).

Они объяснили это тем, что хотели уйти от вредных для человека фреона и изобутана, которые сейчас рассматривают, как основное топливо для ракет.

По словам ученых, двигатели на водке подойдут для малых космических аппаратов весом до 500 кг, которые используют для дистанционного зондирования Земли.

Принцип инновационного двигателя заключается в том, что смесь спирта и воды «поступает из топливного бака в элементы автоматики и попадает в микродвигатель». Затем, если подать напряжение, микродвигатель «разогревается, топливо испаряется, образованный пар перегревается и создает силу тяги», передает Газета.ru.

Ученые убеждены, что разработка позволит улучшить характеристики малых космических аппаратов и создать маневрирующие орбитальные группировки спутников.

Ранее Телеграф писал, что ученые российской академии наук похвалились, что создали «долговечное каталитическое кадило», покрытое золотой краской. В нем вместо дыма образуются только аромат ладана и тепло, а работать оно может «очень долго».

Российские ученые похвалились инновационным кадилом