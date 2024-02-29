"Превосходит солнце в 40 миллионов раз" — Джеймс Уэбб обнаружил чёрную дыру невероятных размеров

Опубликовано: 29.02.2024 11:28 , Обновлено: 29.02.2024

Космический телескоп Джеймс Уэбба обнаружил «чрезвычайно красную» сверхмассивную черную дыру, которая продолжает расти во Вселенной.

Гигантская, сверхмассивная чёрная дыра находится на расстоянии около 12,9 миллиарда световых лет от Земли. Она имеет красный оттенок, что по мнению учёных свидетельствует о её расширения после Большого взрыва случившегося ещё 700 миллионов лет.

Астрономическая группа из Университета Бен-Гуриона в Негеве даже смогла рассчитать её массу. По их данным она составляет около 40 миллионов масс Солнца.

“Это необычайно много, если сравнивать ей с галактикой, в которой она находится”, — отметили учёные.

Также, команда исследователей заметила, что обнаруженная ими черная дыра быстро поглощает вокруг себя газ и пыль. Иными словами, она растет. Сейчас ученые ищут ответ на вопрос о том, почему, подобные дыры достигли таких огромных размеров в ранней Вселенной.

«В каком-то смысле это астрофизический эквивалент проблемы курицы и яйца. В настоящее время мы не знаем, что появилось раньше — галактика или черная дыра, насколько массивными были первые черные дыры и как они росли», — заявил Ади Зитрин, один из учёных команды исследователей из Университета Бен-Гуриона.

Ранее Телеграф рассказывал о, возможно, самом ярком объекте во Вселенной — квазаре, в центре которого находится черная дыра, растущая так быстро, что поглощает эквивалент солнца в день

Астрономы обнаружили самый яркий объект в известной Вселенной