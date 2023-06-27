Почему после дождя пахнет по-особому? Ученые объяснили феномен петрикора

Опубликовано: 27.06.2023 12:11 , Обновлено: 27.06.2023

Летом жизнь кажется легче: светит солнце, поют птицы, все выходят на улицу. Даже когда идет ливень, он как-то приятнее, чем в другое время года. Однако это может быть связано и с особым запахом, который появляется после летнего дождя. Почему же воздух пахнет по-особому?

За запахом дождя стоит петрикор

Хотя вода на самом деле не пахнет, этот характерный запах летнего дождя даже имеет свое собственное название: петрикор. Это поэтическое название состоит из двух греческих слов: “Petra” означает камень, а “Ichor” в греческой мифологии означает жидкость, которая течет в жилах богов.

Состав аромата дождя не так уж и мистичен: это просто взаимодействие химических веществ. Строго говоря, пахнет не дождь, а смесь ингредиентов из растений, бактерий и почвы.

Бактерии активизируются

Бактерии живут в почве повсюду. Во время жары и длительных сухих периодов они снижают свой метаболизм. Когда надвигается дождь и влажность повышается, метаболизм бактерий снова активизируется, и они выделяют пахучее вещество — геосмин.

За петрикор также отвечает маслянистая пленка из различных эфирных масел, которая образуется на листьях растений во время длительной засухи. Когда идет дождь, ароматический геосмин, эфирные масла и щепотка каменной пыли перемешиваются: мы воспринимаем эту смесь как типичный запах дождя.

Когда запах усиливается?

Исследователи из Массачусетского технологического института (MIT) в США с помощью замедленной съемки обнаружили, что при ударе капель дождя о землю в небольших лужах воды образуются пузырьки, пишет Focus. Эти пузырьки собирают мельчайшие частицы почвы, которые содержат аромат почвы. Когда пузырьки лопаются, запах этих частиц высвобождается и уносится воздухом. Чем суше почва, тем интенсивнее запах летнего дождя, так как из сухой почвы высвобождается больше частиц.

Если у вас тонкий нос, вы можете почувствовать запах дождя еще до его выпадения — это не имеет ничего общего с экстрасенсорными способностями к гаданию. Одна из причин этого заключается в том, что ветер разносит запах из района, где уже идет дождь. С другой стороны, повышенная влажность воздуха перед дождем способствует тому, что земля вступает в контакт с крошечным количеством воды и поднимаются маленькие пузырьки запаха.

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