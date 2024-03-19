НАСА зафиксировало мощный взрыв на Солнце. Когда белорусам ждать магнитную бурю?

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Опубликовано: 19.03.2024 09:59 , Обновлено: 19.03.2024

Специалисты американского космического агентства НАСА зафиксировали мощный взрыв на Солнце, последствия которого в виде магнитной бури и не только отразятся на Земле.

Обсерватория НАСА обнаружила сильную вспышку на той стороне Солнца, которая обращена к Земле. Из-за взрыва произошел мощный выброс корональной массы (облака плазмы, которые выходят из атмосферы Солнца), заряженные частицы направились прямо к нашей планете. В среде ученых это явление получило название “огненный каньон”.

НАСА спроектировало путь облака и рассказало свой прогноз: магнитная буря может начаться 20 марта 2024 года. Также, по словам специалистов, из-за выброса корональной массы на Земле можно будет наблюдать северное сияние , причем не только в северной части планеты.

Крупный выброс массы в космическое пространство подтвердили и в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Российской академии наук. По данным специалистов, магнитная буря будет незначительной.

Скриншот: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН

Однако ее может усилить эффект Рассела-Макферрона. Во время весеннего равноденствия Солнце находится прямо над экватором, фиксируется полугодовое изменение эффективной южной компоненты межпланетного поля. Это приводит к трещинам в магнитном поле Земли, через которые способны проникать даже слабые солнечные ветры и вызывать солнечные бури.

Ранее Телеграф рассказывал о магнитных бурях в конце 2023 года. Тогда обещали сильное явление, которое могут ощутить совершенно здоровые люди.

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