ESA впервые пообещало показать Марс онлайн 2 июня. Где смотреть трансляцию белорусам?

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Опубликовано: 02.06.2023 15:47 , Обновлено: 02.06.2023

Европейское космическое агентство (ESA) впервые в истории решило запустить онлайн-трансляцию с Красной планеты. Кадры с орбиты Марса на Землю каждые 50 секунд должен будет передавать аппарат Mars Express.

Как сказано на сайте агентства, трансляцию планируют вести один час.

«Это будет самый близкий вид, который вы можете получить в режиме реального времени с Красной планеты», — рассказали в ESA.

При этом кадры будут доступны онлайн в режиме только близком к реальному времени, потому что передача изображений на Землю занимает от 3 до 22 минут.

Вести трансляцию будут на YouTube канале ESA. Она начнется в 19:00 по минскому времени.

Это достижение станет техническим подвигом для спутника ESA Mars Express, который был запущен 2 июня 20 лет назад и находится на орбите Марса почти столько же времени.

К слову, Mars Express никогда не должен был работать так долго. Его основная цель состояла в том, чтобы записать посадку посадочного модуля Beagle 2 около 20 лет назад. Но его камера продолжала передавать изображения на Землю партиями.

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