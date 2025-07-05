Эффект – уже через месяц. Китайские учёные впервые смогли вернуть слух глухим взрослым с помощью генной терапии

Опубликовано: 05.07.2025 17:40 , Обновлено: 05.07.2025

Группа китайских учёных при участии исследователей шведского Каролинского института впервые испытали генную терапию для лечения врожденной глухоты или тяжелых приобретённых нарушений слуха у взрослых. Исследования показали, что эффект от лечения ощущается уже через месяц после начала терапии.

Что за исследование?

Речь идёт об использовании инъекционной терапии на основе аденоассоциированного вируса (AAV)-O TOF с использованием капсида Anc80L65. Это модифицированный вариант вектора для доставки генетического материала в клетки при генной терапии, предназначенный для улучшенной трансдукции определенных тканей. Ранее этот вид генной терапии уже использовали в экспериментах в попытках обратить вспять врожденную глухоту, вызванную мутациями в гене OTOF . Именно эта мутация приводит к дефициту белка отоферлина, который играет важную роль в передаче слуховых сигналов от уха к мозгу. Данная терапия показала многообещающие результаты у маленьких детей. Однако насколько эффективной может быть генная терапия у людей более старшего возраста, до сих пор оставалось неясным.

Новое исследование, результаты которого недавно были опубликованы в научном журнале Nature Medicine, показали, что лечение хорошо переносится и взрослыми пациентами.

В исследовании, которое проводили на базе пяти ведущих медицинских центров в Китае, приняли участие десять пациентов с аутосомно-рецессивной глухотой в возрасте от 1,5 до 23,9 лет . Слух улучшился у всех десяти из них, а само лечение переносилось без каких-либо серьёзных побочных эффектов. В общей сложности исследователи зарегистрировали 162 случая побочных эффектов терапии, которые классифицировали как нежелательные явления I/II степени, то есть не требующие дополнительного лечения, но в отдельных случаях - требующие коррекции дозировки препарата.

Наиболее частым нежелательным явлением было снижение процента нейтрофилов - основных клеток, которые в организме человека борются с бактериальными и грибковыми инфекциями. То есть по сути, генная терапия вызывала лишь некоторое ослабление иммунной защиты организма человека, но не приводила к серьёзным побочным эффектам.

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Каковы результаты?

Результаты показали, что у всех десяти участников, за которыми исследователи наблюдали по меньшей мере 6 месяцев, улучшались средние показатели слухового восприятия: с исходного уровня 106 ± 9 до 52 ± 30 децибел. Причём у некоторых из них улучшения наблюдались уже спустя месяц после начала лечения.

[info_b]Согласно классификации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), полной глухотой считается потеря слуха, при которой порог восприятия человеком звуков превышает 90 децибел. Всего в ВОЗ выделяют 5 степеней нарушения слуха:

1 степень - легкая (26-40 дБ),

2 степень - умеренная (41-55 дБ),

3 степень - умеренно-тяжелая (56-70 дБ),

4 степень - тяжелая (71-90 дБ),

5 степень - глухота (91 дБ и более).[/info_b]

Показатели по другим исследованным учёными характеристикам слуховой реакции пациентов (таким как средний порог реакции слухового ствола мозга (ABR) на щелчок, порог ABR на тональный импульс и слуховой устойчивый ответ также заметно улучшились (с 101 ± 1 до 48 ± 26 дБ, с 91 ± 4 до 57 ± 19 дБ и с 80 ± 14 до 64 ± 21 дБ, соответственно).

“Это огромный шаг вперед в генетическом лечении глухоты, который может изменить жизнь детей и взрослых”, — дал свою оценку полученным результатам один из авторов исследования Маоли Дуань, консультант и доцент кафедры клинической науки, вмешательства и технологий шведского Каролинского института.

По словам Дуаня, лучше всего на лечение отреагировали совсем юные пациенты, в возрасте от 5 до 8 лет. У одной из участниц исследования, семилетней девочки, слух восстановился практически полностью и очень быстро, настолько, что к концу периода наблюдений, спустя четыре месяца, она уже могла вести ежедневные разговоры с матерью.

Однако терапия также оказалась эффективной и для взрослых.

“Это первый раз, когда метод был опробован также на подростках и взрослых. У многих участников слух значительно улучшился, что может оказать глубокое влияние на качество их жизни. Теперь мы будем наблюдать за этими пациентами, чтобы увидеть, насколько продолжительным будет эффект”, - пояснил исследователь.

По словам Дуаня, исследователи планируют расширить эксперименты и опробовать генную терапию на других, более распространенных генах глухоты, таких как GJB2 и TMC1 .

“Их сложнее лечить, но исследования на животных пока дали многообещающие результаты. Мы уверены, что пациенты с различными видами генетической глухоты однажды смогут получать лечение”, - дал учёный надежду на улучшение слуха миллионам людей с тугоухостью.

[info_b]Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 2024 год в мире проживало около 1,5 млрд человек (то есть почти 20% населения Земли) с проблемами со слухом. Порядка 430 млн из них страдают от инвалидизирующей потери слуха, то есть требующей реабилитации (использования слуховых аппаратов или кохлеарной имплантации). При этом примерно в половине случаев глухоту вызывают генетические факторы, включая мутации в генах.[/info_b]