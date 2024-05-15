"Близка к сладкой вате" — Астрономы обнаружили "очень пушистую" планету. Это как?

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Опубликовано: 15.05.2024 10:23 , Обновлено: 15.05.2024

Астрономы обнаружили огромную планету, плотность которой не превышает плотность сахарной ваты. Она получила название WASP-193b, сообщило издание Newsweek со ссылкой на статью в журнале Nature Astronomy.

Планета является второй наименее плотной из когда-либо обнаруженных экзопланет, ее плотность составляет около 0,059 грамма на кубический сантиметр.

Это делает ее примерно в 7 раз менее плотной, чем соседняя планета Юпитер, несмотря на то, что она на 50% больше по размеру, и примерно на 1% плотнее нашей планеты.

«Планета настолько легкая, что трудно представить себе аналог твердого вещества», - сказал в своем заявлении соавтор исследования Жюльен де Вит, профессор Массачусетского технологического института.

Он объяснил: «Причина, по которой она близка к сахарной вате, заключается в том, что и то и другое - это практически воздух. Планета, по сути, очень пушистая».

Концепт-арт гелиевой планеты НАСА. Плотность WASP-193b не больше, чем у сахарной ваты

WASP-193b находится на расстоянии около 1 181 светового года от Земли. Ее впервые заметили в 2023 году в рамках проекта научного сотрудничества Wide Angle Search for Planets (WASP) с использованием нескольких обсерваторий, расположенных в обоих полушариях. Астрономы увидели, что звезда WASP-193 демонстрирует периодические провалы в яркости, что указывает на то, что по ее поверхности может проходить планета.

Используя эти данные, исследователи определили, что WASP-193b - газовая гигантская экзопланета, которая обращается вокруг своей звезды, похожей по размеру на наше Солнце, раз в 6,2 дня и вращается на расстоянии, составляющем около 7 процентов расстояния между Землей и Солнцем.

Также учёные установили, что масса планеты составляет около 0,139 Юпитера, но ее размер в 1,5 раза больше, что означает, что она должна иметь невероятно низкую плотность. Плотность Юпитера составляет около 1,33 грамма на кубический сантиметр, а плотность WASP-193 b - 0,059 грамма на кубический сантиметр, в то время как плотность Земли составляет 5,51 грамма на кубический сантиметр.

«WASP-193b - вторая наименее плотная планета, обнаруженная на сегодняшний день, после Kepler-51d, которая гораздо меньше», - сказал соавтор исследования Халид Баркауи, исследователь экзопланет из лаборатории EXOTIC Льежского университета в Бельгии.

И добавил: «Крайне низкая плотность делает ее настоящей аномалией среди более чем 5 000 экзопланет, открытых на сегодняшний день. Эта чрезвычайно низкая плотность не может быть воспроизведена стандартными моделями облученных газовых гигантов, даже при нереалистичном предположении о структуре без ядра».

Иллюстрация WASP-39 b, еще одной «пушистой» планеты с низкой плотностью. Недавно обнаруженная планета WASP-193b - вторая по плотности из когда-либо найденных планет, по плотности похожая на сахарную вату. NASA, ESA, CSA, J. OLMSTED STSCI

Поэтому исследователи предполагают, что она может состоять из водорода и гелия, как и другие газовые гиганты, но по какой-то причине, пока неясной для астрономов, имеет гораздо более протяженную атмосферу. Обычно у планет с такими легкими атмосферами газы уносятся звездными ветрами.

«Мы не знаем, куда поместить эту планету во всех теориях формирования, которые у нас есть на данный момент, потому что она является исключением из всех них. Мы не можем объяснить, как образовалась эта планета. Более пристальное изучение ее атмосферы позволит нам определить эволюционный путь этой планеты”, - сказал соавтор исследования Франциско Посуэлос, астроном из Астрофизического института Андалусии в Гранаде (Испания).

Астрономы надеются продолжить изучение планеты, чтобы определить, как именно она сформировалась и стала такой низкоплотной.

«WASP-193b - это космическая загадка. Ее решение потребует дополнительной наблюдательной и теоретической работы, в частности, измерения свойств ее атмосферы с помощью космического телескопа JWST и сопоставления их с различными теоретическими механизмами, которые, возможно, приводят к такой экстремальной инфляции”, - сказал Баркауи.

[info_b]JWST - это космический телескоп имени Джеймса Уэбба, который был запущен в 2021 году и занимается инфракрасной астрономией объектов, слишком далеких для космического телескопа «Хаббл».[/info_b]

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