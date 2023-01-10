Аномалия помешала первому с территории Британии космическому запуску

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Опубликовано: 10.01.2023 09:02 , Обновлено: 10.01.2023

Компания Virgin Orbit миллиардера Ричарда Брэнсона в ночь на 10 января впервые произвела запуск космического аппарата с территории Великобритании. Однако выходу ракеты на орбиту помешала аномалия.

Модифицированный Boeing 747 вылетел из аэропорта Ньюки в Корнуолле с ракетой, которая должна была вывести на орбиту 9 спутников, и выпустил ее на высоте примерно 10,7 км.

Этот этап прошел успешно. Однако когда высота составила более 500 км, ракета не смогла выйти на низкую околоземную орбиту из-за аномалии. Так сообщили в Virgin Orbit и добавили, что разбираются с этим.

Кстати, миссию по запуску назвали Start Me Up в честь рок-группы The Rolling Stones.

WATCH: #BNNUK Reports.

The first rocket launch from UK soil failed due to an “anomaly” that was detected as the rocket approached its target, scientists said.#VirginOrbit #UKSpace #UK #Social pic.twitter.com/pR0l5Npx8W

— Sakchi Khandelwal (@sakchikhndelwal) January 10, 2023

Ранее Телеграф писал, что правительство Великобритании надеется, что коммерческие космические запуски принесут экономике страны 3,8 млрд фунтов стерлингов в течение следующего десятилетия. Национальная космическая стратегия правительства Великобритании гласила, что страна станет первой в Европе, которая выведет спутники на орбиту в 2023 году и создаст устойчивый коммерческий рынок космических запусков.