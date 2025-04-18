Telegraf.news
ru

Как понять, что кулич пропёкся? Белорусский пекарь рассказала, какой народный способ может испортить выпечку

Как понять, что кулич пропёкся? Белорусский пекарь рассказала, какой народный способ может испортить выпечку
Подпишитесь на Телеграф:
ℹ️ Полезно

Пока одни белорусы стоят в очереди за покупкой пасхальных куличей, другие решают приготовить их самостоятельно. В момент, когда все этапы готовки пройдены и остаётся лишь удостовериться, что кулич пропёкся хорошо, каждый прибегает к различным, порой нестандартным трюкам. Какие из них действительно работают, а какие только вредят? Об этом журналистка Telegraf.news спросила опытного пекаря Ольгу Бубович.

После продолжительного и порой даже изнурительного процесса готовки пасхальной выпечки нет большей радости, чем наконец попробовать её на вкус. Однако прежде чем достать кулич из духовки, каждая хозяйка стремится удостовериться, что в нём нет сюрпризов в виде непропёкшейся середины. Как же лучше это сделать?

2 лучших способа проверки выпечки на готовность

[info_b]

Ольга Бубович — пекарь-заквасочник с 7-летним опытом и основатель гастроусадьбы «Хлебовичи» в д. Ствольно (Березинский биосферный заповедник). В 2018 году начала печь хлеб для семьи, после чего прошла множество курсов у именитых пекарей и занялась выпечкой хлеба на закваске профессионально. Проводит онлайн- и офлайн-мастер-классы по своему профилю, на которых обучила мастерству выпечки хлеба на закваске более 100 человек. Ведёт Хлебный Клуб «Хлебович», где делится своими рецептами, а также проводит живые лекции на хлебную тематику для детей.

image

[/info_b]

Как отметила пекарь Ольга Бубович, один из самых надежных способов понять, что выпечка готова, — воспользоваться термощупом — специальным цифровым термометром с щупом-иглой, который вонзают в кулич для проверки готовности.

“С его помощью можно легко измерить температуру внутри кулича. Готовый кулич должен иметь температуру 95 градусов и выше внутри. Если вы хотите более нежную текстуру кулича и не желаете его пересушивать, то с показателем от 95 градусов его уже можно доставать из духовки”, — пояснила пекарь.

Деревянные шпажки и электронный термощуп - лучшие способы для проверки выпечки на готовность. Фото: архив Ольги Бубович
Деревянные шпажки и электронный термощуп - лучшие способы для проверки выпечки на готовность. Фото: архив Ольги Бубович

Такое устройство может быть использовано для определения степени готовности и для многих других продуктов. Мы изучи

Однако в случае, если вы не располагаете подобным устройством, можно воспользоваться деревянными шпажками.

“Длинная деревянная шпажка, которую можно найти в магазинах, — хорошая альтернатива термощупу. Чтобы не портить внешний вид кулича, можно воткнуть её где-нибудь сбоку. Если шпажка выходит сухой — пора доставать кулич”, — рассказала Ольга Бубович.

«Тесто не прилипает» — Пекарь объяснила, какая форма для кулича лучше. Бумажная, металлическая или силиконовая?

Народный метод с “подпрыгиванием” кулича

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Для проверки кулича на готовность существуют различные “бабушкины” трюки. Один из самых известных из них — метод с подпрыгиванием. Для этого предположительно испёкшийся кулич клали на вытянутую ладонь, а второй рукой ударяли по локтю сверху. Если кулич на ладони подпрыгивал, то он считался готовым; если же оставался на ладони, то предполагалось, что он ещё сыроват.

“Раньше таким образом проверяли готовность хлеба, а сейчас кто-то проверяет и куличи. Но таким образом кулич, который не допёкся, мы можем даже испортить. В первую очередь потому, что вынимание из духовки до окончательного приготовления выпечки неблаготворно влияет на текстуру мякиша. Я рекомендую проверять готовность шпажкой или термощупом, не вынимая кулич из духовки”, — высказалась Ольга Бубович.

Не стоит брать кулич в руки до полной готовности, подчеркнула пекарь. От этого воздушная и пористая текстура выпечки также может осесть.

Ориентиром для проверки кулича на готовность должны стать зарумянившаяся корочка и время, указанное в рецепте.

Ранее Telegraf.news писал о том, что каждый, кто когда бы то ни было пробовал испечь пасхальный кулич самостоятельно, мог столкнуться с досадной проблемой: сдоба в духовке вздувается, и на выходе получается кривой и растрескавшийся кулич. Можно ли было как-то повлиять на этот процесс? Оказывается, да. Журналистка Telegraf.news поговорила с опытным пекарем Ольгой Бубович и узнала, какие 2 правила и “бабушкин” трюк позволят куличу испечься ровным и красивым.

Что делать, чтобы кулич не растрескался? Белорусский пекарь назвала 2 правила и «бабушкин» трюк

Темы: