Как понять, что кулич пропёкся? Белорусский пекарь рассказала, какой народный способ может испортить выпечку

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Опубликовано: 18.04.2025 10:15 , Обновлено: 22.04.2025

Пока одни белорусы стоят в очереди за покупкой пасхальных куличей, другие решают приготовить их самостоятельно. В момент, когда все этапы готовки пройдены и остаётся лишь удостовериться, что кулич пропёкся хорошо, каждый прибегает к различным, порой нестандартным трюкам. Какие из них действительно работают, а какие только вредят? Об этом журналистка Telegraf.news спросила опытного пекаря Ольгу Бубович.

После продолжительного и порой даже изнурительного процесса готовки пасхальной выпечки нет большей радости, чем наконец попробовать её на вкус. Однако прежде чем достать кулич из духовки, каждая хозяйка стремится удостовериться, что в нём нет сюрпризов в виде непропёкшейся середины. Как же лучше это сделать?

2 лучших способа проверки выпечки на готовность

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Ольга Бубович — пекарь-заквасочник с 7-летним опытом и основатель гастроусадьбы «Хлебовичи» в д. Ствольно (Березинский биосферный заповедник). В 2018 году начала печь хлеб для семьи, после чего прошла множество курсов у именитых пекарей и занялась выпечкой хлеба на закваске профессионально. Проводит онлайн- и офлайн-мастер-классы по своему профилю, на которых обучила мастерству выпечки хлеба на закваске более 100 человек. Ведёт Хлебный Клуб «Хлебович», где делится своими рецептами, а также проводит живые лекции на хлебную тематику для детей.

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Как отметила пекарь Ольга Бубович, один из самых надежных способов понять, что выпечка готова, — воспользоваться термощупом — специальным цифровым термометром с щупом-иглой, который вонзают в кулич для проверки готовности.

“С его помощью можно легко измерить температуру внутри кулича. Готовый кулич должен иметь температуру 95 градусов и выше внутри. Если вы хотите более нежную текстуру кулича и не желаете его пересушивать, то с показателем от 95 градусов его уже можно доставать из духовки”, — пояснила пекарь.

Деревянные шпажки и электронный термощуп - лучшие способы для проверки выпечки на готовность. Фото: архив Ольги Бубович

Такое устройство может быть использовано для определения степени готовности и для многих других продуктов. Мы изучи

Однако в случае, если вы не располагаете подобным устройством, можно воспользоваться деревянными шпажками.

“Длинная деревянная шпажка, которую можно найти в магазинах, — хорошая альтернатива термощупу. Чтобы не портить внешний вид кулича, можно воткнуть её где-нибудь сбоку. Если шпажка выходит сухой — пора доставать кулич”, — рассказала Ольга Бубович.

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Народный метод с “подпрыгиванием” кулича

Фото: Pixabay

Для проверки кулича на готовность существуют различные “бабушкины” трюки. Один из самых известных из них — метод с подпрыгиванием. Для этого предположительно испёкшийся кулич клали на вытянутую ладонь, а второй рукой ударяли по локтю сверху. Если кулич на ладони подпрыгивал, то он считался готовым; если же оставался на ладони, то предполагалось, что он ещё сыроват.

“Раньше таким образом проверяли готовность хлеба, а сейчас кто-то проверяет и куличи. Но таким образом кулич, который не допёкся, мы можем даже испортить. В первую очередь потому, что вынимание из духовки до окончательного приготовления выпечки неблаготворно влияет на текстуру мякиша. Я рекомендую проверять готовность шпажкой или термощупом, не вынимая кулич из духовки”, — высказалась Ольга Бубович.

Не стоит брать кулич в руки до полной готовности, подчеркнула пекарь. От этого воздушная и пористая текстура выпечки также может осесть.

Ориентиром для проверки кулича на готовность должны стать зарумянившаяся корочка и время, указанное в рецепте.

Ранее Telegraf.news писал о том, что каждый, кто когда бы то ни было пробовал испечь пасхальный кулич самостоятельно, мог столкнуться с досадной проблемой: сдоба в духовке вздувается, и на выходе получается кривой и растрескавшийся кулич. Можно ли было как-то повлиять на этот процесс? Оказывается, да. Журналистка Telegraf.news поговорила с опытным пекарем Ольгой Бубович и узнала, какие 2 правила и “бабушкин” трюк позволят куличу испечься ровным и красивым.

Что делать, чтобы кулич не растрескался? Белорусский пекарь назвала 2 правила и «бабушкин» трюк