Листерии в утке, ветпрепарат в говядине. Россельхознадзор взял под усиленный контроль продукцию 4 компаний из Беларуси

Опубликовано: 25.03.2025 17:01 , Обновлено: 25.03.2025

Россельхознадзор ужесточил контроль за продукцией четырёх белорусских производителей продуктов питания. Это связано с обнаружением «первичных нарушений» в их товарах. Теперь продукция данных предприятий в России будет проходить «усиленный лабораторный контроль».

Вот список этих компаний и выявленные нарушения:

Дятловский филиал Гродненского областного потребительского общества : в говядине обнаружено превышение количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ). Проще говоря, в мясе нашли слишком много бактерий.

: в говядине обнаружено превышение количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ). Проще говоря, в мясе нашли слишком много бактерий. ООО «Баренцево» : превышение КМАФАнМ в рыбе холодного копчения.

: превышение КМАФАнМ в рыбе холодного копчения. Филиал «Каменецкий» ТУП «Брестская межрайонная торговая база» : в говядине нашли ивермектин. Это противопаразитарный препарат.

: в говядине нашли ивермектин. Это противопаразитарный препарат. Филиал «Птицеферма» СЗАО «Агрокомбинат «Колос» : в мясе утки обнаружены листерии. Это бактерии, которые могут вызывать опасное заболевание — листериоз. По данным ВОЗ, ежегодно от этой инфекции погибает около 250 человек.

Россельхознадзор предписал своим территориальным управлениям при проверках продукции этих предприятий руководствоваться «Положением о едином порядке проведения совместных проверок…», утверждённым Евразийской экономической комиссией.

Ранее журналисты Telegraf.news писали о претензиях Россельхознадзора к белорусскому «Молочному Миру». Российские эксперты обнаружили в сыре щучинского филиала бактерии группы кишечной палочки. Что ответили на самом предприятии?

«Молочный Мир» ответил Россельхознадзору на обвинения в том, что тот обнаружил в сыре кишечную палочку