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Опубликовано: 18.10.2022 18:47 , Обновлено: 18.10.2022

В Польше в приграничном с Беларусью Белостоке устроили акцию "Православный, а не русский". Ее смысл в том, чтобы напомнить полякам, что религия не влияет на их национальность. И что православные поляки остаются поляками.

Для этого в городе разместили 15 рекламных щитов с надписью «Мы православные, мы - поляки» или «Я не поп, я православный ксендз», [link href=“https://bia24.pl/kategorie/wiadomosci/video.-%E2%80%9Eprawoslawny,-nie-ruski%E2%80%9D-%E2%80%93-kampania-na-ulicach-bialegostoku.html” rel=“noopener” target=“_blank”] сообщил [/link] Bia24.

“Социальная кампании призвана напомнить, что православные в Польше не являются “рускими” (ruski). В польском языке слово “русский” (ruski) уже много десятилетий имеет уничижительный оттенок, это негативный термин, оскорбительный для россиян (Rosjan). Мы не можем позволить, чтобы нас, православных, так называли», - заявил один из органиаторов акции Патрик Панасюк.

“Эта акция зародилась у нас в голове много лет, потому что еще в детстве мы видели много со стороны людей даже здесь, на Подлясье, где нас называли “русский” (ruski), “кацап” (kacap). Сегодня мы взрослые, и мы хотим говорить об этом вслух, чтобы последующие поколения не чувствовали издевательств на своей территории”, – заявила Ивона Томашевская, председатель православного форума диалога.

Он утверждает, что в Польше поднялась волна ненависти к православным после начала войны России в Украине, хотя, по его словам, польские православные Россию не поддерживают.

Кампания не была согласована с иерархами Польской Автокефальной Православной Церкви, говорится в материале.

В марте глава Польской православной церкви митрополит Савва призвал главу РПЦ Кирилла “возвысить голос, чтобы остановить войну, которую российская армия ведет в Украине”.

Ранее Телеграф сообщил, что министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков заявил, что в подготовленном законопроекте о гражданстве есть статьи, которые ограничивают в правах белорусов, у которых есть второе гражданство или “Карта поляка”.

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