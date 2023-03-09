ГУР обвинила РФ в подготовке провокации с жертвами на границе Беларуси и Украины к 11 марта
Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР) заявило 9 марта, что знает о намерении России устроить военную провокацию на границе Беларуси и Украины. Там также заявили, что освещать ее приедет Соловьев с российского телевидения.
“11 марта планируется организация теле-радиомоста и прямая трансляция с места событий для пропагандистских СМИ в РФ”, - уверены украинские военные разведчики.
“Цель провокации - создание враждебного общественного мнения об Украине со стороны белорусских граждан и обеспечение полноценного участия вооруженных сил Беларуси в войне на стороне РФ”, - сообщили в ГУР.
“Для этого на территорию Беларуси прибывают несколько групп россиян. Предположительно, планы оккупантов предусматривают угрозу разрушения объектов инфраструктуры и возможные жертвы среди мирного населения”, - утверждают в ГУР минобороны Украины.
Там, однако, предупредили, что не проводят никаких боевых операций на территории Беларуси. Что касается других видов, то в ГУР не стали уточнять.
Власти Беларуси не комментировали это сообщение, однако ранее не раз сообщали о провокациях украинских военных “без знаков различия”. По информации Погранкомитета Беларуси, украинские военные показывают в сторону белорусских “непрочные жесты” а ещё демонстративно устанавливают мины.
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Также власти обвиняют Украину и страны Запада в желании втянуть Беларусь в войну России с Украиной. Так, Александр Лукашенко 7 марта заявил, что он обещал не нападать на Украину кому-то из представителей Киева. По его словам, Беларусь все равно не собирается воевать с Украиной, несмотря на атаку на российский самолёт А-50 в Мачулищах под Минском. В то же время он считает, что украинцы хотят втянуть Минск в войну с Киевом «по команде американцев».
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