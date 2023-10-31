"Точно не буду ходить с российским паспортом" - Порноактриса Ева Элфи заявила об отъезде в США

Опубликовано: 31.10.2023 09:37 , Обновлено: 31.10.2023

Российская порноактриса Ева Эльфи заявила, что получила грин-карту США и намерена уехать жить в эту страну. Причем вид на жительство она получила по так называемой "визе талантов".

Порноактриса сообщила, что не просто собирается уехать в Америку, но и отказаться от российского паспорта. Что привело в негодование российские СМИ и общественность.

[info_b]О-1 виза (“виза талантов”) – это документ на право проживания в США благодаря выдающимся достижениям в различных областях. Она позволяет работать в США в соответствии с целями, заявленными в документах на визу. [/info_b]

“Я точно не буду ходить с российским паспортом гордо. Я уже занялась процессом смены гражданства, получением паспорта”, – сказала Ева Элфи.

Звезда фильмов для взрослых заявила, что гордится своей профессией и в заявке грин-карту указала именно ее. “Моя профессия нормальная… Я тоже актриса, у меня есть награды, я работала… и за это мне могут дать паспорт”, – настаивает порноактирисса.

Ева Элфи родилась в Омске (Россия). Стала лауреатом премии AVN Awards в категории «Лучшая новая иностранная старлетка». По данным Internet Adult Film Database на январь 2023 года, снялась в 100 сценах и фильмах. С февраля 2020 года ведёт канал YouTube, на котором рассказывает о секс-индустрии.

В 2023 году она была внесена в украинскую базу “Миротворец”, так как снялась в фильме на территории Крыма, не получив разрешения украинских властей на посещение полуострова. Сама она заявила, что расстроена из-за такой новости, так как любит и российскую, и украинскую аудитории.