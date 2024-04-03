На 93-м году жизни умерла актриса фильма "Женитьба Бальзаминова" Татьяна Конюхова
Гильдия актёров Союза кинематографистов России сообщила, что во вторник, 2 апреля, в возрасте 92 лет умерла народная артистка РСФСР Татьяна Конюхова. Артистка была наиболее известна по роли Химки в советском комедийном фильме "Женитьба Бальзаминова".
Татьяна Конюхова скончалась в своей квартире на улице Крылатские Холмы в Москве, где жила последние годы. Около 11:00 она резко почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Скорую помощь вызвали родственники, однако врачи не смогли ей помочь, пишет издание “Московский комсомолец”.
Актриса родилась 12 ноября 1931 года в Ташкенте, а в 1949 году с первой попытки поступила во ВГИК. Стала известной благодаря таким фильмам, как:
- “Женитьба Бальзаминова”;
- “Москва слезам не верит”;
- “Портрет жены художника”;
- “Снайперы”;
- “На златом крыльце сидели”;
- “Принцесса и нищенка” и др.
Помимо ролей в кино, артистка на протяжении 20 лет была профессором и художественным руководителем актёрской мастерской Московского госуниверситета культуры и искусства.