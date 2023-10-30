Мэтью Перри умер в одиночестве, мечтая о семье. Знакомые рассказали о его "борьбе с демонами"

Опубликовано: 30.10.2023 15:13 , Обновлено: 30.10.2023

Мэттью Перри умер одиноким и тоскующим по жене и семье. Звезда "Друзей" даже хотел завести пасынков - из-за его тесной связи с собственным отчимом - ведущим Dateline Китом Моррисоном, сообщило DailyMail.com со ссылкой на источники в окружении умершего актера.

“Мэтью всегда мечтал иметь идеальную семью, - рассказал источник, близкий к звезде DailyMail.com . - Он хотел жену и, по крайней мере, пару детей. И он сказал, что был бы даже не прочь жениться на женщине, у которой уже есть дети”.

По словам знакомого с Мэтью Перри, никто не значил для него в этом мире больше, чем его отчим Кит Моррисон, ведущий Dateline, который женился на его матери в 1981 году.

Мать Перри Сюзанна и отчим Перри счастливо живут в браке уже 42 года. Актер говорил, что Кит всегда относился к нему как к родному сыну, и было бы здорово дать хорошую жизнь детям, которые принадлежат кому-то, кого он любил так же, как Кит любил его маму и его самого.

Знакомые актера рассказали, что Перри также был озадачен тем фактом, что большинство его друзей-коллег, похоже, тоже избежали длительной любви.

“В последнее время звезда снова искал любовь. Но череда неудачных отношений оставила у него чувство грусти и подавленности, как-будто он никогда не найдет ту любовь, о которой мечтал. Мэтью встречался с десятками женщин. Но, в конце концов, он всегда чувствовал, что их интересуют только его деньги и слава. И он был щедр до крайности”, - рассказал источник.

“Он осыпал женщин подарками только для того, чтобы они собрали свои гостинцы и ушли”, - заявил он.

“В конце концов, я думаю, что его годы борьбы с демонами… Наркотики и алкоголь… Это сказалось на нем и на его здоровье, и в конце концов он снова остался один”, - рассказал знакомый актера на условиях анонимности.

Прошлой зимой Перри серьезно заболел, сообщает источник: “Мы все беспокоились, что на этот раз он не поправится. Он провел в больнице больше месяца, из-за чего похудел и выглядел изможденным”.

“Но каким-то образом, как, кажется, всегда делал Мэтью, он выжил и продолжал надеяться, что новая работа или новая женщина не за горами… Все, чего Мэтт когда-либо хотел, - это быть счастливым, - рассказал его знакомый. - Но он всегда искал любовь и счастье в самых неподходящих местах. Как печально, что, когда он умер, он был один”.