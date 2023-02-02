Масяня перешла на украинский язык

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Опубликовано: 02.02.2023 10:07 , Обновлено: 02.02.2023

Российский мультипликатор Олег Куваев, проживающий в Израиле, выпустил новую серию мультфильмов о приключениях Масяни. Там героиня и другие герои заговорили на украинском языке.

События в новом эпизоде разворачиваются в 2050 году. Согласно фантазии автора, после окончания войны в Украине, Россия «распалась» на небольшие государства, например, «Ингрию», «Московию», «Возгию», «Коми».

«Поскольку нормальное будущее убито, то приходится его придумывать. Что будет со всеми в 2050 году? Никто не берется предсказать. И это тоже НЕ предсказание. Это вольная художественная фантазия как один из вариантов. И ни на что другое не претендует», — подчеркнул Куваев.

В серии герои мультфильма проходят компьютерную игру «Бахмут 3», где играют «всегда за ВСУ», потому что за россиян «одни только индусы играют и китайцы».

Конечно, Масяня не полностью перешла на украинский язык. Но периодически вставляет какие-то фразы.

«Эй, ты ну чо, оглох, шкидливий дурбелик», «Вимкни кондицiонер, щось мерзлякувато мені», «Дуже дякую», «Скасувати дію» и так далее.

[info_b] Осторожно, в серии присутствует нецензурная лексика.[/info_b]

Пользователи в основном оставили позитивные комментарии:

«Боже мой. Старая добрая Масяня с добрыми приколами и стебом. Мало того, что на серии уходит много времени и сил, так Олег ещё и украинский освоил) Я никогда не устану всем доказывать, что этот «старый и устаревший мультик» — шедевр, который ним остаётся более 20 лет. Аплодисменты, Олег», — написал один.

«Эта серия дарит лучший суржик в истории мультипликации! Кайф!))», — отметил другой.

«Супер! Всю серию буквально проржать можно! )))», — оценил третий.