Måneskin выпустили песню-обращение к россиянам под названием "Бензин"
Победители Евровидения-2021, итальянская группа Måneskin выпустила новый альбом RUSH, в который вошла полная версия песни Gasoline ("Бензин").
“Как ты можешь спать, как можешь закрывать глаза, когда столько жизней на твоих руках?” - поет солист Måneskin Дамиано Давид в это песне.
В полной версии песни, которая впервые прозвучала в апреле 2022 года, Måneskin обратились, предположительно к России и Путину, спев о шантаже топливом и невинных убитых.