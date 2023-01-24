Måneskin выпустили песню-обращение к россиянам под названием "Бензин"

Опубликовано: 24.01.2023 10:07 , Обновлено: 24.01.2023

Победители Евровидения-2021, итальянская группа Måneskin выпустила новый альбом RUSH, в который вошла полная версия песни Gasoline ("Бензин").

“Как ты можешь спать, как можешь закрывать глаза, когда столько жизней на твоих руках?” - поет солист Måneskin Дамиано Давид в это песне.

В полной версии песни, которая впервые прозвучала в апреле 2022 года, Måneskin обратились, предположительно к России и Путину, спев о шантаже топливом и невинных убитых.