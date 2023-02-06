Мадонна напугала зрителей своим новым лицом

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Опубликовано: 06.02.2023 17:03 , Обновлено: 06.02.2023

Мадонна была замечена в Беверли-Хиллз , где прибыла на 65-ю ежегодную афтепати премии "Грэмми". 64-летняя поп-дива шокировала своих почитателей внешним видом.

Талантливая звезда, которая сама является обладательницей семи премий “Грэмми”, вышла на сцену, взяв на себя роль ведущей во время торжеств. Она выбрала для вечера однотонный образ и надела приталенный черный жакет вместе с длинной черной юбкой с разрезом до бедра с правой стороны.

Один из фанатов написал в Твиттере: “Мадонна выглядит обновленной, лол..”.

Другой выказал сомнение, кто вышел на сцену Грэмми: “Итак, я только сейчас смотрю #Грэмми. Мадонна, по-моему, не совсем похожа на @Madonna”.

Остальные комментарии были ещё более критичные: “Мадонне нужно прекратить пластическую операцию и принять процесс старения. На данный момент она почти неузнаваема”.

“Боже мой, что @Madonna сделала с собой?”, - ужаснулся один из подписчиков.

“Мадонна вроде как похожа на ту певицу, которая пела Vogue и другие песни”, - оценил ее внешний вид ещё один зритель.

Ранее британские СМИ сообщили, что новое лицо Мадонны - результат подтяжки лица SMAS (безоперационный лифтинг). Во время процедуры подтягиваются ткани лица и удаляются излишки кожи. Поп-звезда прячет порезы, оставшиеся после операции, под длинными волосами. А ее глаза стали просто огромными после подтяжки бровей, а также блефаропластики верхних и нижних век.