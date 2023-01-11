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Опубликовано: 11.01.2023 12:23 , Обновлено: 11.01.2023

Российские онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» и стриминговый сервис «Амедиатека» заменили в фильме «Секс в большом городе» одно слово, после чего фразы героев стали бессмысленными.

В частности, убрали слова, связанные с ЛГБТ, заметил телеграм-канал «Осторожно, новости».

Так, на сервисах полностью вырезали сцену, где одна из героинь, Шарлотта, отвечает на вопрос лесбиянка ли она. А слово «гей» в сериях заменили на «мальчик».

«Я обожаю Стэнфорда, он славный. Но, к сожалению, он мальчик», — получилось в новой версии сериала.

«Кинопоиск» и «Амедиатека» удалили из сериала «Секс в большом городе» упоминания ЛГБТ-людей.

Например, сервисы заменяют слово «гей» (или «педик») на «мальчик», даже если из-за этого теряется смысл всей фразы или сцены. pic.twitter.com/81z3k9ClGw

— SVTV NEWS (@svtv_news) January 10, 2023

Отметим, это произошло после того, как в России приняли закон о «ЛГБТ-пропаганде».

К слову, 10 января стало известно, что по нему в РФ завели первое уголовное дело — в отношении издательства Popcorn Books за книгу «Лето в пионерском галстуке».