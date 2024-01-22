Из-за дружбы с Зеленским? Ревва уехал из России после запрета его на ТВ

Опубликовано: 22.01.2024 10:36 , Обновлено: 22.01.2024

Звезда российского шоу Comedy Club Александр Ревва в очередной раз покинул Россию. По данным российских СМИ, он вместе с семьей отправился в Дубай. Причём, как отметило российское издание "7дней", семейство отправилось туда вовсе не на отдых, а вынуждено было переехать из-за того, что на российском телевидении Ревве, по сути, объявили бойкот, лишив его возможности выступать в качестве музыкального исполнителя и актёра.

По данным издания, карьера артиста для Реввы в России оказалась под вопросом не в первый раз: ещё в 2022 году, после начала полномасштабных боевых действий в Украине он уехал вместе с семьей в Испанию, где у них есть собственная недвижимость. Впрочем, никаких комментариев относительно своей позиции по войне России и Украины Ревва, уроженец украинского Донецка, не давал и уже осенью вернулся в Россию. Поскольку в отличие других российских “звёзд”, он ни разу с 2014 года не посетил Донбасс, он достаточно быстро вернулся к привычной светской жизни и к публичным выступлениям, в том числе, в образе певца Артура Пирожкова.

В 2023 году Ревва, как и в прежние годы, работал на корпоративах, снимался в новогодних программах, однако, как отметило издание mk.ru, “по телевизору себя Ревва увидел далеко не во всех передачах, в которых участвовал”. По информации портала, на российских федеральных каналах “его постигла участь Филиппа Киркорова, которому объявили бойкот”. В частности, вырезали из эфира его выступление на “Песне года”, где он исполнил одну из своих последних песен.

В комментарии изданию руководитель федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что теперь артисту путь на российское ТВ заказан.

“Ревва – друг Зеленского, я об этом говорил неоднократно. Кроме того, у него двойное гражданство. Все мы знаем, что у него была позиция по поводу СВО изначально другая. Но потом он понял, что из-за этого стал терять в деньгах, переобулся и, соответственно, решил опять приехать в Россию зарабатывать. Но мы этого ему не дадим сделать”, - заявил Бородин.

Отметим, что российский портал news.ru осенью прошлого года, ссылаясь на слова матери артиста Любови Рачеевой, написал о том, что Ревву с действующим президентом Украины связывает “только общее прошлое в КВН”.

Что касается нынешнего переезда в Объединенные Арабские Эмираты, супруга Реввы охотно делится фото с нового места жительства в своих соцсетя, однако, не понятно, перебралось ли семейство туда на совсем. По данным издания “7дней”, в Дубае Ревва приобрёл собственные апартаменты, расположенные “в одном из самых элитных небоскребов с видом на море и шикарным бассейном на крыше”. По данным портала, цены на квартиры в этом жилом комплексе “стартуют от 42 млн рублей” (почти полмиллиона долларов в эквиваленте).