Disney показал финальный трейлер 3-го сезона "Мандалорца"

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Опубликовано: 17.01.2023 18:15 , Обновлено: 17.01.2023

Многие считают, что сериал «Мандалорец» остается непревзойденным примером для других сериалов вселенной «Звездных войн», снятых для Disney+. Тем временем в сети появился финальный трейлер третьего сезона «Мандалорца».

Премьера первого сезона «Мандалорца» состоялась в ноябре 2019 года. В то время это был один из самых дорогих проектов на стриминговых платформах. Десять эпизодов обошлись в 100 миллионов долларов. Но деньги были потрачены не зря. Сервис Disney+, главной фишкой которого поначалу был именно «Мандалорец», за первый день работы набрал более 10 миллионов подписчиков.

Однако вселенная «Звездных войн» на Disney+ быстро растет. В настоящее время в ней числится 41 серия из двух сезонов «Мандалорца» (16 серий), «Книги Бобы Фетта» (7 серий), «Оби-Вана Кеноби» (6 серий) и «Андоры» (12 серий). В марте, благодаря третьему сезону «Мандалорца», вселенная увеличится еще на 8 серий. Премьера которого запланирована на 1 марта.

А пока посмотрите, что нас ждёт в новом сезоне космического вестерна.

https://youtu.be/WggpThP1M3c