Следите за листьями. Когда выкапывать чеснок, чтобы луковицы были крупными и вкусными?

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Опубликовано: 11.07.2023 08:12 , Обновлено: 07.09.2023

Когда выкапывать чеснок, чтобы получить вкусный и полезный урожай? На самом деле конкретной даты не существует, так как она зависит от нескольких моментов. Обратите внимание на одну деталь, и вы узнаете лучшее время для сбора луковиц.

Когда выкапывать чеснок? Вот при каком условии можно сделать это сейчас

В случае с чесноком нет точного и строгого времени, когда его нужно собирать или выкапывать. Все потому, что это зависит от многих факторов. Например, от даты посадки, погоды или того, насколько выросло растение.

По этой причине лучше всего просто наблюдать за ростом чеснока. Если вы хотите получить урожай быстро, то можно выкапывать отдельные луковицы уже сейчас.

Однако в этом случае помните, что использовать такой чеснок следует быстро, так как из-за тонких чешуй он не пригоден для посадки или хранения. Так что иногда лучше подождать.

Лучшее время для уборки чеснока

Для сортов, не образующих соцветий, оптимальным сроком считается конец июля — начало августа. А точнее, об когда листья высохнут хотя бы наполовину, то есть до 60%.

В такой ситуации важно не медлить, поскольку зубчики могут вскоре прорваться под землю, что затруднит их поиск.

Собранный таким образом чеснок пригоден для хранения и последующей посадки. Конечно, важно помнить, что посаженный осенью или выращенный в более теплых регионах, он может быть готов к уборке на три недели раньше.

Как правильно высушить чеснок?

Поскольку чеснок очень чувствителен к влаге, лучше всего собирать его, когда он высохнет. В случае сильных дождей следует повременить с уборкой несколько дней.

Чтобы не повредить чеснок, используйте вилы или специальную лопату, а после выкапывания отложите его в темное и проветриваемое место до полного высыхания.

Можно также заплести его в косы и подвесить. Только после этого тщательно, но аккуратно вымойте каждую головку.

Подготовленный таким образом урожай храните в сухом прохладном месте, и он долгое время будет оставаться свежим и вкусным.