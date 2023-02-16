Как избавить почву для рассады от паразитов. Домашние методы без химикатов

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Опубликовано: 16.02.2023 07:21 , Обновлено: 13.02.2023

Ежегодно садоводы и огородники тратят много сил, времени и средств для достижения высоких урожаев. При этом особое внимание уделяют качественной обработке почвы. В этом материале вы узнаете, в чем особенности дезинфекции почвы и зачем она нужна. Также читайте, как обеззаразить землю с помощью промораживания, прокаливания и пропаривания.

Для выращивания рассады овощей нужна плодородная, правильно подготовленная земля. Если говорить о приобретенной почве, то она практически не требует дополнительной подготовки, но и стоит недешево. Выгоднее сделать почвосмесь самостоятельно.

Продезинфицированный субстрат – залог крепкой и здоровой рассады. отправная точка подготовки к посеву семян

Обработку можно проводить народными методами или с использованием химических или биологических препаратов. Домашние способы обеззараживания включают промораживание, прокаливание, пропаривание.

Промораживание

Самый простой способ — заморозить почву. Поместите землю в коробки или пакеты и поместите в холодное место. Желательно, чтобы почва находилась в условиях низких температур около недели, так как за более короткий срок некоторые виды микроорганизмов не погибнут.

После промерзания субстрат ставят в теплое помещение на 7 дней, дожидаясь пробуждения личинок вредителей и семена сорняков.

Оставьте земле в тепле снова на неделю, а затем снова выставьте на холод. В результате большинство паразитов погибнут, но земля не превратится в безжизненный субстрат.

Процедуру стоит повторить еще 2-3 раза.

[info_b]Важный! Замораживать субстрат биогумус противопоказано, так как в процессе обеззараживания погибают полезные микроорганизмы и питательные вещества.[/info_b]

Отметим, что способом промораживания нельзя избавиться от фитофтороза. Против него есть только один метод — термическая обработка.

Прокаливание

По этой методике грунт для рассады обеззараживают чаще. Эксперты называют способ самым эффективным. Он отлично стерилизует почву от насекомых и любых болезней.

Для этого почву рассыпают по металлическому подносу слоем не более 5 см. Затем проливают кипяток и помещают в духовку с температурой 80-90 градусов на полчаса.

При этом важно не переборщить с температурой, так как слишком жаркие условия способствуют минерализации. азота, в результате чего почва теряет питательные вещества, а часть из них принимает недоступную для растительных волокон форму.

[info_b] Важно! Независимо от способа обеззараживания почвы, по окончании обработки ее следует высыпать в чистые, протертые хлором емкости.[/info_b]

Пропаривание

Эта технология обеззараживания почвы для рассады занимает много времени, но она более щадящая, чем радикальное прокаливание. Способ пропаривания относят к надежным методам обеззараживания почвы. Он насыщает землю влагой, но вредит полезной микрофлоре.

Грунт насыпают в мелкое металлическое сито, которое помещают в тканевый мешочек. Можно сделать наоборот: насыпать грунт в пакет и поместить его на сито. Затем нужно поставить на огонь тару (например, ведро) с водой, довести до кипения, а сверху поставить сито с землей.

Обязательно нужно убедится, что вода не испарилась.

Пропаривание должно занять 1,5 часа. При этом строго соблюдайте рекомендации по организации и проведению водяной бани, не передерживайте на ней почвенную смесь. В противном случае вы получите не просто обеззараженный комок, а напрочь лишенный всего питательного и полезного.

На это часто жалуются дачники, прибегнувшие к такому способу дезинфекции. Многие, опасаясь совершенно стерильной и непригодной для рассады смеси, непосредственно перед посевом семян вносят в нее бактериальную подкормку.

Также можно также пропарить почву в микроволновке . Для этого выставляется 15 минут, но счет времени должен начаться с того момента, когда земля запаривается. Когда почва остынет, ее нужно обработать препаратами с полезными грибками и бактериями.

Минусы пропаривания и прокаливания

Несмотря на то, что многие садоводы используют такие процедуры, у этих методов есть недостатки. Во-первых, это трудоемкий и обременительный процесс, особенно в квартире.

Во-вторых, в результате такой обработки вместе с вредными микробами уничтожаются полезные. Поэтому после любой термической обработки почвы ее необходимо оживить полезной микрофлорой и обогатить органикой.

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Если вы решили использовать покупные дезинфицирующие средства, сначала определитесь, как и чем вы планируете обрабатывать землю: фунгицидами, инсектицидами или марганцовкой.

Среди эффективных биологических фунгицидов безупречную репутацию имеют «Фитоспорин», «Алирин Б», «Триходермин», «Экстрасол», «Планриз», «Глиокладин» и «Байкал ЭМ-1».

Кроме того, перечисленные препараты способствуют развитию полезной микрофлоры и снимают утомление, вызванное парниковыми и тепличными почвами, где находятся одни и те же растения.

После обработки биопрепаратами в почве исчезают возбудители болезней, снижается токсичность железа и алюминия, увеличивается количество необходимых фтора и азота, калия и магния.

Из большого списка эффективных препаратов агрохимики выделяют «Триходермин».Он содержит мицелий Trichoderma lignorum, препятствующий развитию раковых грибков и других патогенных микроорганизмов.

Рабочий раствор готовят из расчета 1 г вещества на 1 л воды. Опрыскивание проводят с соблюдением мер личной безопасности, только из пульверизатора.

[info_b]Важно! Никогда не дезинфицируйте содово-подзолистую кислую почву марганцовкой, так как препарат будет способствовать еще большему окислению.[/info_b]