В ГАИ Беларуси предупредили о штрафах пешеходам на 111-185 рублей

Опубликовано: 02.04.2023 11:19 , Обновлено: 16.05.2023

В Госавтоинспекции попросили белорусов звонить им и сообщать о пешеходах, которые "ведут себя нелогично" и часто агрессивно. Там также напомнили, что некоторым из них грозят штрафы до 5 базовых величин.

Естественно, речь идёт о пьяных. “Особую опасность на проезжей части или вблизи нее создают нетрезвые пешеходы. Они ведут себя нелогично, неосторожно, а иногда и агрессивно, могут появиться в самом неподходящем месте и даже могут выбрать проезжую часть местом для отдыха”, - сообщили о местах возможной концентрации таких белорусов в ГАИ Беларуси.

Там напомнили, что в КоАП Беларуси для нетерезвых пешеходов, которые нарушают ПДД, предусмотрены штрафы от 3 до 5 базовых величин (111-185 рублей). Кстати, штраф полагается и за отказ от медосвидетельствования на предмет алкогольного опьянения.

В ГАИ призвали белорусов звонить на 102 и сообщать о пьяных пешеходах, которых надо “безотлагательно удалить с проезжей части”.