«Свободное время было чуть ли не священным» — Как белоруски работают в Германии гувернантками по обмену

Опубликовано: 02.12.2022 08:50 , Обновлено: 02.12.2022

Au-Pair — программа международного обмена, когда участники живут в принимающей семье, помогают следить за детьми и бытом, а параллельно знакомятся с укладом выбранной страны, изучают язык. Программа открыта для людей со всего мира в возрасте от 18 до 30 лет, в том числе и для белорусов. Как отметила глава отдела маркетинга AuPairWorld GmbH Сара Редондо, с 2020 года число заявок увеличилось как минимум в три раза. Если ранее к ним обращалось около 50 человек в год, то в 2021 — уже 150 человек, а в этом году цифра превысила 160 заявок. Мы поговорили с тремя белорусками — Викторией, Стефани и Валерией, — которые приняли участие в программе Au-Pair в Германии, об их опыте, немецком укладе, а также подводных камнях программы.

Путь к Au-Pair

Стефани поехала по программе Au-Pair в Германию 1,5 года назад и живет там до сих пор. Побывав в Германии как турист, она вдохновилась уровнем жизни, менталитетом, появилось желание учить немецкий. После возвращения домой в Могилев девушка начала искать варианты, как можно поселиться в Германии с начальным уровнем немецкого, без особых финансовых затрат и с возможностью уехать домой в любой момент. Так она нашла программу Au-Pair.

«Когда я приехала, мне было 23 года, а сейчас почти 25. Начала искать семью, когда еще училась в университете — решила подойти к вопросу заранее. И уж очень мне было невтерпеж поскорее приступить к подготовке к программе», — рассказала Стефани.

Виктория же знала о такой возможности очень давно. Ее тетя еще 20 лет назад ездила по этой программе. До переезда Виктория работала логистом в Минске, однако, когда ей исполнилось 25, решила податься на Au-Pair, — прежде всего, чтобы подтянуть немецкий. Но встретила в Германии молодого человека и осталась, к тому же на решение повлияла ситуация в Беларуси. Сейчас девушка готовится к поступлению в университет Аугсбурга на информатику.

«Мой опыт достаточно лайтовый в отличие от многих других. Au-Pair — это хороший способ уехать и познакомиться с другой культурой, страной. Однако не всегда все так красочно. Я знаю достаточно девочек из Au-Pair, которым повезло меньше. Часто бывшие участницы Au-Pair, которые вышли тут замуж и построили семью, приглашают к себе и всю работу скидывают на них. Многие находят семьи через интернет, без посредников (агентств — Прим. автора). Это очень ненадежный способ. Одна моя знакомая попала в семью, где у хозяйки дома оказалось психическое расстройство, о чем ей не сообщили заранее. Риски, конечно, несут и семьи, находя кого-нибудь в интернете. Когда я приехала, мне рассказали как девочку оставили с детьми, а та на радостях, что переехала в другую страну, напилась», — поделилась Виктория.

Валерия была на Au-Pair почти год (программа длится от 6 до 12 месяцев). До этого девушка жила в Минске, получила экономическое образование и работала в логистике. Она всегда любила путешествовать, и ей хотелось узнать, как выглядит жизнь в Германии изнутри. Au-Pair стал наиболее подходящим вариантом, поскольку это единственная программа, где ты живешь в семье.

«Немецкий я до этого не знала, только английский. Моя цель была — учить немецкий язык и интегрироваться в общество. Семья поддерживает в этом очень сильно, помогает выучить слова и выражения, которые реально используются. Кроме того, семья должна оформить страховку, расходы по составлению документов — это прописка и регистрация, помочь с покупкой билетов, поиском, языковых курсов, оформлением банковской карты, сим-карты», — отметила собеседница.

Жизнь в Германии

Участницы программы могут искать семью самостоятельно на сайте AuPairWorld или обратиться в помогающие компании. Виктория обращалась в агентство-посредник в Беларуси, Стефани и Валерия занимались поиском сами.

Стефани посоветовала очень подробно расспросить семью о том, как выглядит день ребенка вплоть до мелочей. Готовка, уборка, отпуск, ваши действия в случае болезни ребенка, при переработках и так далее. А еще — попросить дать контакты предыдущей участницы Au Pair и пообщаться с ней напрямую. Если семья плохо на это реагирует — это сигнал задуматься.

Фото из личного архива Стефани

Вот так Стефани описала свой опыт: «Я приехала в разгар пандемии и локдауна в Германии. Я знала, что все магазины, бары, кинотеатры закрыты. Но я никак не ожидала, что семья запретит мне пользоваться общественным транспортом, знакомиться и общаться с другими людьми. На мой вопрос „Как же так, почему вы не предупредили об этом заранее?“, я получила ответ, что это само собой разумеется, в стране пандемия. Мне, приехавшей в чужую страну, семью и дом, с минимальными знаниями немецкого, с отсутствием какого-либо круга, было очень тяжело без общения.

Мы жили в деревне, 2 месяца я провела у себя в комнате и гуляя в лесу. Я была на грани и хотела собрать чемодан и уехать домой. На этом фоне отношения с хозяевами дома были немного напряженными. И это было самым сложным за время программы. Но отношения с детьми были отличными. Мы до сих пор дружим, я приезжаю на их дни рождения, переписываемся иногда. Несмотря на то что были некоторые недопонимания и сложности, мы остались в отличных отношениях».

Фото из личного архива Виктории

Виктория выбирала семью не сама. Агентство присылало ей контакты заинтересовавшихся ее анкетой семей и сообщение, что они хотели бы познакомиться ближе, и дальше шло общение по видеосвязи. Виктория посоветовала искать семьи, уже проверенные агентством либо предыдущими Au-Pair.

Как отметила девушка, ей очень повезло, так как родители, оба немцы, серьезно относились к времени с детьми и по максимуму старались быть с ними. Детей было трое: две девочки 7 и 1,5 года и мальчик 5 лет:

«Уборка не входила в мои обязанности, для этого была домработница, моя личная спальня и ванная комната были на мне. Мальчик был немного трудноват, в 5 лет у них такой период, что тяжело с ними контакт найти, но я справилась».

С родителями девушка особо не виделась, выходные часто проводила вне дома:

«У немцев есть понятие собственных границ. Для них мое свободное время было чуть ли не священным, хотя я не настаивала и всегда была готова помочь. Завтраки по выходным всем вместе за большим столом — была их традиция, и я к ней присоединялась время от времени. Завтракали они в часов 8-9, я предпочитала поспать в выходные».

А у Валерии был настолько неудачный опыт, что ей даже пришлось сменить семью. Первые две недели все было нормально, но потом мать семейства (кстати, белоруска) запретила ей готовить. В контракте было прописано не все, что Валерия должна была делать, например, на ее навесили уборку. Число новых обязанностей росло и росло:

«Каждый день я должна была проверить, что полотенца лежат определенным образом, пылесосить лестницы и коридоры, спускаться на завтрак в определенное время и не могла покинуть завтрак, пока все не поедят», — рассказала девушка.

После завтрака — ее задача убрать со стола, помыть, посуду, убрать все крошки. Завтрак мог длиться час-полтора каждый день и все это время она должна была присутствовать.

Также ежедневно Валерии надо было убирать весь дом, мыть пол, протирать полки, даже если она делала это вчера, мыть стены на кухне, убирать крыльцо и на улице.

«То есть я занималась не только ребенком и минимальной помощью по хозяйству, через пару недель я стала настоящей домработницей. Помимо каждодневных обязанностей, добавлялись задания, которые не хотели выполнять члены семьи: стирка, глажка, развлечь ребенка, следить и убирать за собакой — я выполняла абсолютно все. Если я не справлялась — уже через несколько недель члены семьи позволяли повысить голос. Работать я должна была каждый день, без выходных».

Если мужчина хотел дольше поспать, то Валерия, как утверждает, должна была ходить на цыпочках и ни в коем случае не заниматься своими делами. Выходной ей надо просить за несколько недель и при этом выслушивать критику в ответ, ее жизнь и планы всегда были на втором месте после нужд семьи, кроме того, родители могли уехать на неделю и оставить ее с ребенком и собакой одну. Хотя в контракте была прописана работа 6 часов и обязательное наличие выходных.

«Кроме того, мне было запрещено говорить с ребенком на немецком, с женщиной мы разговаривали только по-русски, а мужчина был часто занят. Поэтому практики языка не было», — добавила девушка.

Спустя несколько месяцев, Валерия в свой выходной уехала на полный день в другой город к друзьям, о чем предупредила семью заранее. По ее словам, по возвращении на нее накричали и запретили самостоятельно выходить на улицу. Кроме того, в семье и так было много скандалов, и во время конфликтов, ей угрожали, что выставят ее на улицу.

Валерия решила действовать: связалась с другими девушками Au-Pair через форумы, сравнила опыт и решила поменять семью, что допускается по контракту. Новая семья нашлась быстро, на следующий день после личного знакомства, они подтвердили свое желание принять у себя Валерию. Однако в прежней семье после того, как девушка сообщила о своей намерении — ей дали полчаса, чтобы собраться и сразу же выставили на улицу:

«Хотя в контракте указано, что я могу еще 2 недели находиться в доме, я получила обвинения в предательстве, они угрожали, что обратятся в полицию, чтобы я вернула им все деньги, которые они на меня потратили, включая еду».

В результате Валерия быстро собрала вещи и осталась переночевать у знакомых, а на следующий день уже переехала в новую семью. Далее история сложилась более благоприятно, и девушка действительно почувствовала себя на программе культурного обмена, которая помогает лучше интегрироваться в Германии.

Семья была полностью немецкоговорящая, что помогло подтянуть язык. Кроме того, поддерживали Валерия во многих вопросах: помогли с оформлением банковских карточек и сим-карты, устроили на языковые курсы. Дети были немаленькие, а уже довольно самостоятельные.

«Дети всегда помогали мне, то есть я была действительно в новой семье, как старшая сестра, которая помогает с домашним хозяйством», — поделилась Валерия.

Решили остаться

Сейчас, после того как программа закончена все три девушки решили остаться в Германии. Поступили или готовятся к поступлению в университет и планируют дальше связать свою жизнь с этой страной. Они все описывают опыт Au-Pair как школу жизни, непростой, но очень ценный опыт для тех, кто хочет выучить немецкий и примерить на себя опыт в другой стране. Слабое место программы — отсутствие контроля между соблюдением контракта и возможным объемом работ.

В программе участвуют в основном молодые девушки, у них недостаточно опыта, чтобы постоять за себя. Поэтому стоит внимательно читать контракт или действовать через агентство, которое поможет в случае трудностей.

Программа Au-Pair до сих пор открыта для граждан Беларуси, это относительно доступный способ получить опыт проживания в другой стране без изначального капитала и образования. География программы включает не только Германию, но также другие страны Европы, Китай, Канаду, Австралию, Новую Зеландию, Турцию, США.

Елена Рабкина