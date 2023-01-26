Ядро Земли остановилось. Ученые рассказали, что теперь будет

Опубликовано: 26.01.2023 09:09 , Обновлено: 26.01.2023

Внутреннее ядро ​​Земли недавно перестало вращаться и, возможно, теперь меняет направление на противоположное. Об этом сообщили геофизики из Пекинского университета И Ян и Сяодун Сун.

Однако не стоит паниковать и думать, что надвигается апокалипсис. Ученые считают, что это периодическое переключение вращения является нормальной частью его поведения, которое не представляет опасности для жизни на нашей планете.

Специалисты уже наблюдали такое явление ранее, например, в начале 1970-х. По словам китайский геофизиков, оно происходит раз в несколько десятилетий.

«На внутреннее ядро ​​действуют две основные силы. Одна из них — электромагнитная сила. Магнитное поле Земли создается движением жидкости во внешнем ядре. Ожидается, что магнитное поле, действующее на металлический внутренний сердечник, заставит его вращаться за счет электромагнитной связи. Другая — сила тяжести. Мантия и внутреннее ядро ​​очень неоднородны, поэтому гравитация между их структурами имеет тенденцию притягивать внутреннее ядро ​​к положению гравитационного равновесия, так называемому гравитационному взаимодействию», — объяснили они.

И добавили: «Если две силы не уравновешены, внутреннее ядро ​​будет ускоряться или замедляться. И магнитное поле, и вращение Земли имеют сильную периодичность в 60-70 лет. Мы считаем, что предлагаемые 70-летние колебания внутреннего ядра обусловлены электромагнитными и гравитационными силами».

Как рассказали Ян и Сун, теперь нужно «построить количественные модели физических механизмов в многодесятилетней системе колебаний» и «отследить, как вращение изменится в будущем».

«Мы ожидаем, что в ближайшие годы и десятилетия он будет вращаться на запад относительно поверхности Земли», — подчеркнули эксперты.

В целом это открытие может решить давние загадки о климате и геологических явлениях, происходящих в аналогичные временные рамки и влияющие на жизнь на нашей планете.