Ученые предупредили о приближении к Земле астероида, в 4 раза больше челябинского. К чему готовиться?

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Опубликовано: 24.03.2023 14:19 , Обновлено: 24.03.2023

В субботу, 25 марта, рядом с Землей пролетит огромный астероид, получивший название 2023 DZ2. О приближении огромного космического тела, которое по своим размерам в четыре раза превышает знаменитый челябинский астероид, сообщили в NASA и рассказали, к чему готовится.

Согласно расчетам астрофизиков, на максимально близкое к центру Земли расстояние астероид подойдет 25 марта в 15:51 по восточному времени. В NASA сообщили, что от планеты астероид будет отделять всего 175 029 километров. Это позволит рассмотреть космическое тело с Земли в обычный телескоп - такая уникальная возможность будет у жителей северного полушария при соответствии облаков на небе, передает портал Watchers.

Несмотря на внушительные размеры астероида 2023 DZ2 - его диаметр, по разным оценкам, может достигать 43–95 метров - ученые заметили его лишь недавно. Впервые его наблюдали в обсерватории Ла-Пальма на Канарских островах 27 февраля 2023 года, то есть за 26 дней до сближения с Землей.

Космический объект относят к астероидам Аполлона и это 21-й по величине околоземный объект, пролетевший мимо планеты за всю историю космических наблюдений. Эксперты отмечают, что астероиды такого размера проходят вблизи Земли примерно раз в десятилетие.

[info_b]Напомним, именно так называемый челябинский метеорит упал на Землю как раз 10 лет назад - 15 февраля 2013 года. Астероид размерами 17-20 метров вошел в атмосферу и взорвался на расстоянии примерно 30 километров от российского города Челябинск. Ударные волны от метеорита привели к повреждению сотен зданий, более полутора тысяч жителей Южного Урала пострадали. [/info_b]

Несмотря на то, что нынешний астероид в четыре раза больше челябинского, эксперты считают, что поводов для паники нет: даже если 2023 DZ2 упадет на землю, он не приведет к глобальной катастрофе, хотя потенциально может нанести серьезный ущерб в том месте, куда упадет, взорвавшись в атмосфере. По словам ученых, все зависело бы от таких факторов, как удар о землю или воду, угол входа в земную атмосферу и скорость.

“Если предположить наихудший сценарий, когда астероид упадет на населенный пункт, последствия могут включать взрывную волну, тепловое излучение и выброс обломков и газов в атмосферу. Размер ударного кратера будет зависеть от скорости и состава астероида, а также от характера ударной поверхности. Астероид размером 43–95 м потенциально может образовать кратер диаметром примерно 160–500 м. Однако важно отметить, что это приблизительная оценка, и фактический размер ударного кратера может значительно варьироваться в зависимости от ряда факторов”, - отмечает портал Watchersи демонстрирует траекторию движения астероида:

https://youtu.be/ZzsnLcYSw-M