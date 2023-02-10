Ученые объяснили, почему космические ракеты взлетают вертикально

Опубликовано: 10.02.2023 10:32 , Обновлено: 10.02.2023

Если вы видели запуск космической ракеты, то заметили, что она всегда взлетает вертикально, в отличие от самолетов, которые взлетают под углом. Почему так происходит, объяснили ученые Тиера и Майрон Флетчер на YouTube-канале WIRED.

«Почему космические ракеты взлетают вертикально, а не под углом, как самолеты?» — спросил один из пользователей сети.

Ученые взяли в руки модель ракеты и показали, как во время взлета на нее действуют законы физики.

«Это связано со способом получения тяги от ракет. Если бы вы выпустили ракету вбок, вам не от чего было бы оттолкнуться от земли», — начал аргументировать Майрон.

«Самое сложное — это запустить ракету с земли. Именно тогда он испытывает самую сильную гравитацию, и именно тогда вам нужна самая большая тяга», — добавила Тиера Флетчер.

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Также они ответили на вопрос, почему все ракеты потом направляются на восток:

«Ракета выходит из атмосферы Земли не под прямым углом, а под наклоном. Чтобы справиться с вращением Земли, лучше следовать по ее траектории, а не пытаться прокладывать себе путь силой».

Поверхность Земли на экваторе движется со скоростью 460 м/с прямо на восток, поэтому покинуть атмосферу, движущуюся в этом направлении, гораздо легче. Другими словами, запуск в восточном направлении позволяет либо использовать меньше топлива, либо вывести в космос больший полезный груз при тех же затратах.