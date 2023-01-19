Ученые назвали 4 причины, почему полезно спать голышом

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 19.01.2023 11:39 , Обновлено: 19.01.2023

Некоторые ученые утверждают, что намного полезнее спать не в нижнем белье или пижаме, а голышом. Они ссылаются на различные исследования, подтверждающие, что это очень хорошо влияет на организм.

При этом проведенные опросы и телефонные консультации свидетельствуют о том, что большинство людей не воспринимают эти советы близко к сердцу и все же останавливают свой выбор на пижаме или нижнем белье.

Хотя есть много преимуществ сна голышом. По словам экспертом, сон без нижнего белья или пижамы влияет на гигиену и даже на отношения с партнером. Но это еще не все.

Исследователи из Амстердамского университета объяснили, что сон голышом приводит не только к тому, что мы реже просыпаемся ночью, но и быстрее засыпаем . Все благодаря пониженной температуре тела, пишет O2.

С другой стороны, это позволяет улучшить ваш циркадный ритм. В течение дня мы становимся эффективнее и счастливее. В результате реже тянемся к нездоровым закускам или сладостям.

Кроме того, если вы спите обнаженным, это поможет укрепить связи с партнером . Ученые объясняют это увеличением окситоцина, т.е. так называемого гормона любви.

Весомым аргументом экспертов также является то, что сон без одежды заставляет нашу кожу дышать. Благодаря этому она лучше отдыхает и быстрее регенерирует.