Ученые нашли в пирамиде Хеопса новый коридор

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Опубликовано: 03.03.2023 08:27 , Обновлено: 03.03.2023

Группа египетских ученых с помощью коллег из университетов США, Франции, Германии, Японии и Канады обнаружили в одной из пирамид Гизы — пирамиде Хеопса — новый коридор.

Его длина — 9 метров, а ширина 2,1 метра, пишет издание Al-Ahram. Коридор нашли на северной стороне пирамиды.

Предварительно, коридор, вероятнее всего, служил для того, чтобы снять напряжение и вес с любых конструкций, расположенных ниже, включая отверстие и верхнюю часть нисходящего прохода, примерно на 7 м ниже.

Исследование этой части пирамиды Хеопса началось еще в 2016 году. С тех пор ученые использовали 5 неразрушающих методов: инфракрасное излучение, мюография, георадар, ультразвук, а также архитектурное и трехмерное моделирование.

[info_b]Пирамида Хеопса (Великая пирамида Гизы) — крупнейшая из египетских пирамид, памятник архитектурного искусства Древнего Египта; первое и единственное из «Семи чудес света», сохранившееся до наших дней, и самое древнее из них: ее возраст оценивается примерно в 4500 лет.[/info_b]