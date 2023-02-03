НАСА построило на Земле имитацию Луны

Опубликовано: 03.02.2023 15:13 , Обновлено: 03.02.2023

Космическое агенства США НАСА представило ультрареалистичную имитацию лунной среды, которую оно будет использовать для тренировок деятельности на лунной поверхности. У космического агентства США большие планы относительно Луны в течение следующего десятилетия, включая повторное высадку людей на ее поверхность.

Технически фальшивая Луна состоит из двух больших песчаных участков, заполненных имитацией лунной пыли. Первая лунная “песочница” существует уже несколько лет, но вторая совершенно новая и полна 20 тонн лунной пыли. НАСА утверждает, что обе лаборатории могут имитировать Луну с высокой точностью.

Говорят, что фальшивая Луна имеет реалистичное лунное освещение и условия, которые испытают астронавты, когда они встанут на настоящую Луну. НАСА также будет тестировать некоторых из своих новых роботов на таком тренажёре. Такие как луноход для исследования летучих веществ Polar Exploration Rover (VIPER), который является новейшим лунным роботом НАСА.

Лунный эксперимент официально называется “Лунная лаборатория и испытательный стенд реголита” и расположен в исследовательском центре Эймса НАСА в Калифорнийской Силиконовой долине.

Космическое агентство США пояснило цель постройки имитации Луны: “Будущим людям и роботизированным исследователям внепланетных поверхностей придется бороться с невероятно абразивной и “липкой” лунной пылью, известной как реголит”.

“Лунная пыль состоит из песчинок, мелких, как порошок, острых, как крошечные осколки стекла, и имеющих любопытную способность электростатически цепляться за все.

“Добавьте к этому отсутствие атмосферы и тот факт, что на Луне находятся одни из самых холодных мест в нашей Солнечной системе, и лунная среда в лучшем случае станет проблемой для машин и скафандров. В худшем случае, это может быть опасно”, - рассказали в НАСА.