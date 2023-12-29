NASA назвало список из 17 планет, на которых может быть жизнь

Опубликовано: 29.12.2023 09:22 , Обновлено: 29.12.2023

NASA опубликовало анализ, который показал, что жизнь может существовать на 17 планетах, расположенных на расстоянии до 218 световых лет от Земли.

Все рассматриваемые экзопланеты могут иметь подземные океаны. Учитывая, что нынешнее понимание учёными жизни в том виде, в каком мы ее знаем, во многом зависит от наличия воды, не исключено, что эти ледяные миры обладают способностью укрывать и поддерживать жизнь

Хотя учёные еще не подтвердили наличие жизни на других планетах, исследование, опубликованное в октябре этого года в Astrophysical Journal, предполагает, что у некоторых экзопланет потенциально есть океаны непосредственно под их поверхностью. Из 17 проанализированных ледяных экзопланет ученые, в частности, указывают в своем исследовании на две экзопланеты: Проксима Центавра B и LHS1140b. Основываясь на данных о геологической активности обеих планет, у ученых есть основания полагать, что их криовулканические извержения (ледяные вулканы) свидетельствуют об океанической активности под поверхностью.

Наиболее интересным примером является Проксима Центавра b. Помимо того, что она является ближайшей планетой за пределами Солнечной системы, она также похожа на Землю по размерам. Первоначальные оценки помещали ее в обитаемую зону, но многочисленные работы пришли к выводу, что перспективы для жизни мрачны, поскольку мощные вспышки Проксимы, вероятно, давным-давно лишили ее атмосферы. Без атмосферы поверхностные океаны выпарились бы в космос, даже если бы температура была подходящей. Но это пока догадки. Вполне возможно, что вода там есть.

А вода означает жизнь, поэтому вполне естественно, что ученые хотят продолжить анализ того, что происходит под поверхностью этих планет. Благодаря космическим телескопам “Хаббл” и “Спритцер” в настоящее время мы знаем, что эти планеты примерно такого же размера, как Земля, но значительно менее плотные. Хотя мы не знаем точного химического состава этих планет, их подповерхностные океаны вполне могут существовать благодаря близости к их родным звездам, внутреннего нагрева планет и приливных сил.

Астробиологи предполагают, что для жизни необходимы две вещи: планеты размером примерно с Землю, а не газовые гиганты, подобные Юпитеру, и их местоположение в “обитаемой зоне”. Хотя были некоторые споры об истинных границах обитаемых зон, обычно считается, что это область с температурами, подходящими для жидкой воды на поверхности планеты.

Большинство обнаруженных учёными экзопланет находятся ближе к горячему краю обитаемой “зоны Златовласки” просто потому, что так легче обнаружить планеты вблизи своих звезд. Но исследователи выявили 17, которые находятся дальше от звёзд. “Наши анализы предсказывают, что эти 17 миров могут иметь покрытые льдом поверхности, но получать достаточное внутреннее нагревание в результате распада радиоактивных элементов и приливных сил от звезд-хозяев, чтобы поддерживать внутренние океаны”, - говорится в заявлении одного из авторов исследований Квика. Если у некоторых из них есть луны, это может добавить дополнительный эффект.