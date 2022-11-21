Корабль НАСА "Орион" достиг Луны

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Опубликовано: 21.11.2022 19:42 , Обновлено: 21.11.2022

Космическая капсула НАСА "Орион" достигла низкой орбиты Луны – впервые с тех пор, как программа "Аполлон" выполнила эту задачу ещё 50 лет назад. Космический аппарат облетел вокруг Луны и прошел в пределах 128 км от поверхности. Это было довольно близкое сближение.

Из-за того, что капсула с тремя ее испытательными манекенами находились на дальней стороне Луны, диспетчеры полетов в Хьюстоне столкнулись с получасовым отключением связи. Все это время они не знали, был ли успешным запуск дополнительного двигателя, пока капсула не появилась из-за Луны.

https://twitter.com/NASAArtemis/status/1594704617346064386?t=NkpgswTXMj7rMClPl1EUIw&s=19

“Это один из тех дней, о которых вы думали и говорили в течение долгого, долгого времени”, - сказал директор полета Зеб Сковилл. Когда капсула вышла из-за Луны, бортовые камеры передали изображение Земли - синюю точку, окруженную чернотой. Вот как она выглядела:

https://twitter.com/JimFree/status/1594697133671690242?t=H6gHKrLfyAk_M9oDYjys9Q&s=19

«Орион» — американско-европейский многоцелевой частично многоразовый транспортный космический корабль, разрабатываемый с середины 2000-х годов компаниями Lockheed Martin и Airbus Defence and Space в рамках программы «Созвездие». “Орион” создан для того, чтобы доставить людей дальше, чем они когда-либо летали прежде.

В планах НАСА, что “Орион” будет служить исследовательским кораблем, который доставит экипаж в космос, обеспечит возможность аварийного прерывания полета, поддержит экипаж во время космического путешествия и обеспечит безопасный выход из глубокого космоса на возвратных скоростях. Таким образом этот космический корабль призван помочь людям освоить Луну и Марс.