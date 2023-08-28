Астрономы предупредили белорусов об уникальном голубом суперлунии. Когда смотреть?

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Опубликовано: 28.08.2023 12:14 , Обновлено: 28.08.2023

На этой неделе белорусы смогут наблюдать в небе самую большую и самую яркую луну 2023 года. Как пояснили астрономы, третье из четырех полнолуний этого сезона будет представлять собой уникальное голубое суперлуние. Узнали, почему его так называют и когда смотреть в небо.

По данным портала Space.com, необычный вид естественный спутник Земли приобретёт в ночь на среду, 30 августа. Как пояснили специалисты, это полнолуние окажется примечательным сразу по нескольким причинам.

Во-первых, 30 августа будет не просто полнолуние, а так называемая голубая луна. Несмотря на название, спутник Земли не будет окрашен в синий или голубой цвет. Такое название обусловлено не сменой цвета Луны, а редкостью самого астрономического явления. Астрономы называют голубым каждое третье из четырех полнолуний в одном астрономическом сезоне, либо второе полнолуние в календарном месяце. Таким образом, это не какое-то особое астрономическое явление, а в большей степени результат несоответствия календарного года лунному.

[info_b]Статистические, голубая луна – не такое уж и редкое астрономическое явление. Оно случается каждые два-три года. Прошлую голубую луну можно было наблюдать в августе 2021 года, а следующей придётся ждать до августа 2024.[/info_b]

Второй примечательной особенностью предстоящего полнолуния будет то, что оно совпадет с перигеем, точкой орбиты, когда спутник приближается к Земле на максимально близкое расстояние. Таким образом, голубая луна будет ещё и суперлуной и для наблюдателей с Земли она будет казаться примерно на 7% больше и ярче обычного.

В-третьих, астрономы предупредили, что к грядущей голубой луне также присоединится яркий кольцевой газовый гигант, Сатурн. В странах Северного полушария, к которым относится и Беларусь, увидеть эту планету можно будет, ориентируясь на звездном небе на созвездие Водолея - чуть выше и правее Луны. Необычную яркость Сатурну на звездном небе придадут отражённые солнечные лучи - 30 августа планета будет располагаться прямо напротив Солнца.

Таким образом, если погодные условия будут благоприятными, у белорусов появится замечательная возможность не только понаблюдать за необычайно яркими космическими объектами, но и сделать красивые фото.