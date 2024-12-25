Эти 14 продуктов с новогоднего стола категорически нельзя давать кошкам и собакам. Какая доза может привести даже к смерти?

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Опубликовано: 25.12.2024 09:34 , Обновлено: 25.12.2024

В праздничной суете хозяева могут случайно оставить еду в доступном месте, а животные могут попробовать её. Некоторые продукты, безопасные для людей, могут вызывать тяжёлое отравление у кошек и собак, что может привести к серьёзным проблемам со здоровьем и даже смерти. Первые признаки отравления часто включают рвоту, диарею, изменения температуры тела, слабость, потерю аппетита и отказ от воды. Мы составили список продуктов с новогоднего стола, которые категорически нельзя давать собакам и кошкам.

Какие продукты категорически нельзя давать домашним питомцам

Шоколад

Шоколад содержит метилксантины теобромин и кофеин. Эти вещества применяются в медицине как мочегонные средства, стимуляторы работы сердца, сосудорасширяющие препараты и релаксанты гладких мышц. Однако для животных они являются ядом, так как у них отсутствуют ферменты, способные расщеплять эти вещества.

[inf]Опасная доза: примерно 15 мг метилксантинов на каждый килограмм веса животного.[/inf]

Лук и чеснок

Чеснок в любом виде (свежий, маринованный, тушёный или варёный) и все виды лука представляют опасность для кошек и собак. Они содержат сульфоксиды и дисульфиды — соединения, способные повреждать красные кровяные клетки, что может привести к развитию анемии. Опасная доза: всего лишь 2,5 грамма на каждый килограмм веса питомца.

Виноград и изюм

Даже несколько виноградин могут вызвать летальный исход у собак. Точные причины этого явления учёным пока неизвестны, но виноград, сок из него и изюм приводят к почечной недостаточности и даже смерти животного.

[inf]Опасная доза: 4-5 виноградин.[/inf]

Продукты с ксилитом

Ксилит (пищевая добавка Е 967) — популярный подсластитель, который содержится во многих сладостях и выпечке. Он приводит к резкому выбросу инсулина, и у животного может развиться гипогликемия — резкое падение уровня сахара в крови, что может привести к коллапсу или даже смерти питомца.

[inf]Опасная доза: 0,05–0,1 г/кг веса животного.[/inf]

Алкоголь

В алкоголе содержится этанол, который является токсичным для собак и кошек. После употребления спиртного у животного появляются такие симптомы, как сонливость, нарушение координации движений и дезориентация. В случае сильного отравления алкоголем дыхание животного замедляется, возникают тремор и судороги, оно может впасть в кому и даже погибнуть.

[inf]Опасная доза: любая. Летальной дозой считается 7—10 мл чистого этанола на каждый килограмм веса животного.[/inf]

Авокадо

Все части растения содержат опасное для животных токсическое вещество персин, которое вызывает тяжёлое отравление. [inf] Опасная доза: неизвестно.[/inf]

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Грибы

Грибы не представляют смертельную опасность для кошек и собак, но не рекомендуется давать их животным по нескольким причинам: Это тяжёлая пища, которая практически не переваривается и сильно нагружает печень.

Грибы могут вызвать у питомца аллергическую реакцию в виде сыпи, зуда, расстройства пищеварения и рвоты.

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев напомнил, что грибы могут стать причиной серьёзного отравления, аллергии и проблем с ЖКТ у собаки, поэтому не стоит давать этот продукт домашним питомцам.

Выпечка

Мало того, что выпечка может содержать опасный изюм, но также в ней много сахара, который не полезен для собак или кошек. Сладости в любом виде нельзя давать домашним питомцам.

[inf]Опасная доза: любая.[/inf]

Мускатный орех

Мускатный орех широко применяется в кулинарии, особенно в мясных блюдах. Однако он содержит такие вещества, как миристицин и сафрол, которые при употреблении в большом количестве могут оказывать психотропное и токсическое воздействие.

[inf]Опасная доза: больше 5 граммов.[/inf]

Косточковые плоды

Хотя большинство фруктов полезны и безопасны для собак и кошек, это не относится к их семенам. В косточках яблок, слив, вишен, персиков, абрикосов и других плодов с семенами содержатся амигдалин, который под воздействием ферментов превращается в цианид — сильнейший яд. [inf]Опасная доза: около 2 мг на 1 кг массы тела животного.[/inf]

Кости и кожа

Свиные рёбра содержат много жира, что может спровоцировать панкреатит у собак и кошек. Варёные кости, такие как куриные трубчатые или рыбьи, легко ломаются на острые осколки. Они могут повредить ротовую полость, горло, желудок, пищевод, а также привести к удушью.

Опасность для собак и кошек представляет и кожа. Эксперты интернет-портала Tails.com объясняют: «Кожа курицы или индейки слишком жирная для животных, и её употребление может привести к проблемам с поджелудочной железой и ожирению, особенно у маленьких собак».

[inf]Опасная доза: любая.[/inf]

Солёные, копчёные и вяленые продукты

Употребление солёных, острых, пряных, копчёных и жирных продуктов, таких как колбаса, сосиски, сардельки, сыр и шашлык приводит к нарушению водно-солевого обмена, негативно сказывается на суставах и кишечнике. Даже однократный приём колбасных изделий из-за высокого содержания соли и специй может спровоцировать панкреатит и ухудшить работу печени. Кроме того, нитриты, используемые в качестве красителей для колбасы, оказывают негативное влияние на функции крови.

[inf]Опасная доза: любая.[/inf]

Цитрусовые

Почти все части растений цитрусовых богаты эфирными маслами и содержат высокое количество лимонной кислоты. Эти вещества способны вызывать раздражение и даже подавлять центральную нервную систему при попадании в организм в значительных количествах. Небольшие дозы, как правило, не приводят к серьёзным последствиям для здоровья животного, однако не исключают расстройства желудочно-кишечного тракта.

[inf]Опасная доза: более 1 плода.[/inf]

Майонез

Майонез не является токсичным продуктом для кошек и собак, но он может нанести вред их здоровью при употреблении в большом количестве. В нём высокое содержание жиров, углеводом, сахара и соли. Эти вещества могут привести к проблемам с пищеварением у животных. Особенно чувствительны к жирам кошки, так как они менее приспособлены к перевариванию жирной пищи. Углеводы и сахар могут способствовать набору лишнего веса и развитию диабета у питомцев, а избыток соли может привести к обезвоживанию и нарушению работы почек.

В целом, разовый случай поедания небольшого количества майонеза вряд ли нанесёт серьёзный ущерб здоровью питомца, регулярное кормление им категорически не рекомендуется.

Какие продукты с новогоднего стола безопасны для собак и кошек

Если очень хочется, угостить питомца можно кусочком рыбы, но она должна быть не сырой, солёной или жареной. Безопасна лишь тушёная и варёная рыба без приправ.

Также нужно убедиться, что в рыбе, которую вы предлагаете кошке или собаке нет костей, так как они могут повредить пищевод или кишечник.

Можно дать кошке варёное филе курицы или индейки без соли и пряностей, а собака будет рада кусочку отварной говядины. Не откажутся домашние любимцы и от вкусной креветки.

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