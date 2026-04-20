В консервах Оршанского мясокомбината белорусы "обнаружили" мясо белок. Но есть нюанс

Опубликовано: 20.04.2026 08:50 , Обновлено: 20.04.2026

В соцсети Threads один из пользователей поделился скриншотами с официального сайта Оршанского мясокомбината.

Если верить информации на нем, то в консервах должно быть мясо белок.

“Очень интересная ситуация с языком на Оршанском мясоконсервном комбинате. А ещё в каждой консерве у них есть белки”, - написал внимательный белорус.

И правда, редакция проверила сайт и обнаружила, что слово “вавёрки” (белки) присутствует. Но есть нюанс. По всей вероятности, в администрации мясокомбината воспользовались автоматическим переводом и не удосужились перепроверить. В итоге машинный перевод посчитал слово “белкИ” (как пищевая ценность) словом “бЕлки” (животные). И перевел на белорусский язык как “вавёрка”.

В переводах на сайте есть и другие ошибки. Например, слово “язык” в составе переведено как “мова”.